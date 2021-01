Sénatoriales : Donald Trump appelle la Géorgie à «sauver l’Amérique»

Le président américain a maintenu ses allégations de fraude électorale lors d’un meeting de soutien aux sénateurs républicain en lice en Géorgie le 5 janvier.

«Notre pays dépend de vous. Le monde entier a les yeux tournés vers la Géorgie», a lancé, depuis Dalton, le président américain qui refuse toujours de concéder sa défaite, plus de deux mois après l’élection.

«C’est impossible que j’aie perdu la Géorgie»

La Géorgie n’a pas élu de démocrate au Sénat depuis 20 ans. Mais s’ils réalisent le double exploit, Raphael Warnock, pasteur noir de 51 ans, et Jon Ossoff, producteur audiovisuel de 33 ans, feront basculer la chambre haute dans leur camp, donnant tous les leviers du pouvoir à Joe Biden.

Avec alors 50 sièges chacun pour les républicains et les démocrates, la future vice-présidente Kamala Harris aurait le pouvoir de départager les votes, et donc de faire pencher la balance du côté démocrate au Sénat, aujourd’hui à majorité républicaine.

«C’est impossible que j’aie perdu la Géorgie», a martelé le président sortant, contre toute évidence, depuis cette circonscription rurale et conservatrice du nord-ouest de la Géorgie.

Pancartes électorales, bus de candidats, porte-à-porte et meetings: deux mois après la présidentielle, la Géorgie a retrouvé des airs de campagne d’envergure nationale.

«Un seul État peut changer la trajectoire non seulement pour les quatre années à venir, mais pour la prochaine génération», avait lancé Joe Biden quelques heures avant Donald Trump, depuis Atlanta. Déplorant les débuts chaotiques de la campagne de vaccination contre le Covid-19, il a déploré l’inaction de Donald Trump. «Je ne comprends pourquoi il veut absolument garder son poste alors qu’il ne veut plus travailler.»

Dans les campagnes, les pancartes «Trump 2020» restent nombreuses. Plus, d’ailleurs, que celles des sénateurs qu’il vient soutenir: les ex-homme et femme d’affaires Kelly Loeffler, 50 ans, et David Perdue, 71 ans.