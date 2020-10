Polémique : Donald Trump attaque le Dr Fauci «et tous ces idiots»

Pour le locataire de la Maison-Blanche, s’il avait écouté l’immunologue, les Etats-Unis auraient eu «700’000 ou 800’000 morts».

«Ce type est un désastre»

Nombreux désaccords

Cette nouvelle attaque présidentielle a suscité une vive réaction du sénateur républicain Lamar Alexander. «Le Dr Fauci est l’un des fonctionnaires les plus reconnus du pays», a-t-il tweeté, rappelant qu’il avait travaillé sous six présidents, en commençant par Ronald Reagan. «Si plus d’Américains écoutaient ses conseils, on aurait moins de cas de Covid-19 et nous serions plus en sécurité pour retourner à l’école et retourner travailler».