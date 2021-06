Covid-19 aux États-Unis : Donald Trump aurait voulu envoyer les malades à Guantanamo

Selon un livre écrit par deux journalistes du «Washington Post», l’ex-président américain a proposé en février 2020 d’expédier les personnes atteintes du Covid-19 à Cuba.

L’information paraît surréaliste, elle émane pourtant de deux journalistes travaillant pour le très sérieux «Washington Post». Dans un livre intitulé «Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History», Yasmeen Abutaleb et Damian Paletta reviennent sur la manière dont l’administration Trump a géré la pandémie. Les auteurs de cet ouvrage évoquent une réunion organisée dans la salle de crise de la Maison-Blanche en février 2020, juste avant le début de la crise sanitaire.