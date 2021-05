Réseaux sociaux : Donald Trump banni de Facebook

Le conseil de surveillance de Facebook confirme bannir le compte de l’ancien président américain Donald Trump du réseau social.

Le conseil de surveillance de Facebook a décidé mercredi de maintenir l’interdiction faite à l’ancien président américain Donald Trump de poster des messages sur sa page Facebook et sur son compte Instagram. Il ne s’agit toutefois pas d’une décision définitive, celui-ci jugeant qu’il n’est «pas approprié pour Facebook d’imposer» une sanction d’une durée indéfinie, a-t-il expliqué dans un communiqué. Il lui demande ainsi de «réexaminer la décision arbitraire imposée le 7 janvier» dans les six prochains mois.

«Au moment de la publication des messages de M. Trump, il y avait un risque clair et immédiat de préjudice et ses paroles de soutien aux personnes impliquées dans les émeutes ont légitimé leurs actions violentes», a-t-il détaillé.En tant que président, Donald Trump exerçait une forte influence, ont-ils également argué. «La portée de ses publications était importante, avec 35 millions d’abonnés sur Facebook et 24 millions sur Instagram», a-t-il poursuivi.