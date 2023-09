Donald Trump: «C’est moi qui ai repeint la Floride en rouge»

Avance écrasante

Selon une récente enquête de NBC News, Donald Trump jouit d’une avance écrasante pour les primaires républicaines: 59% des intentions de vote contre 16% pour DeSantis, son concurrent le plus proche. A Anaheim, il a aussi qualifié Chris Christie, ancien gouverneur du New Jersey et l’un des rares candidats à le critiquer vertement, de «perdant».

Opération d’expulsion

L’ancien président a également parlé d’immigration, affirmant vouloir «la fermeture de la frontière» avec le Mexique et «le lancement de la plus grande opération d’expulsion de l’histoire du pays». Il n’a pas oublié d’aborder des sujets plus spécifiques à la Californie: guerre de l’eau liée à la sécheresse, gestion des sans-abris, reprise de l’exploitation pétrolière délaissée à cause de la priorité donnée aux énergies renouvelables.