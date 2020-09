Cour suprême américaine : Donald Trump nomme la juge conservatrice Amy Coney Barrett

Donald Trump a officiellement proposé samedi la juge Amy Coney Barrett pour remplacer Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême des États-Unis.

Donald Trump et Amy Coney Barrett, dans les jardins de la Maison-Blanche, samedi 26 septembre 2020.

«Ce soir, j’ai l’honneur de nommer l’une des juristes les plus brillantes et les plus douées du pays à la Cour suprême», a déclaré le président américain depuis les jardins de la Maison-Blanche. «Vous allez être fantastique», a-t-il lancé en s’adressant à la juge, debout à ses côtés, avant de prédire une confirmation «rapide» par le Sénat.