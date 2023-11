Comme un volcan dans un tribunal, Donald Trump a fait le show

Appelé à témoigner pour sa défense lors de son procès civil, l’ex président américain a donné du fil à retordre aux magistrats, lundi, à New York.

1 / 3 L’ancien et potentiellement futur président, âgé de 77 ans, a témoigné lors de son procès dans lequel il est accusé d’avoir frauduleusement gonflé ses actifs pour faire progresser son empire immobilier. AFP Il s’agissait de la première fois depuis plus de 100 ans qu’un ancien président est appelé à témoigner pour sa défense lors de son procès civil, depuis Theodore Roosevelt dans les années 1910. AFP Les médias devant la Cour suprême de l'État de New York, où l’ancien président Donald Trump a témoigné. Getty Images via AFP

Avec ses lustres blancs, ses bancs en bois et sa grande fresque au mur, c’est une salle d’audience propice aux solennités judiciaires, au cœur du quartier new-yorkais des tribunaux de Manhattan. Mais la déposition sous serment d’un ex-président américain, Donald Trump, pugnace et défiant à son procès civil, y a pourtant fait régner un climat volcanique.

Il était 10h, ce lundi 6 novembre, quand le milliardaire républicain de 77 ans s’est levé des bancs de la défense pour faire quelques pas et poser sa carrure imposante et légèrement voûtée juste à la gauche du juge Arthur Engoron, qui préside ce procès civil pour fraude financière.

C’est sous une grande fresque décorative aux couleurs passées célébrant l’adoption d’une «Charte des libertés» en 1683, surmontée de l’inscription en lettres dorées «IN GOD WE TRUST», que Donald Trump, visage fermé, a levé la main et juré de dire la vérité.

Un moment historique

Le moment était historique: il s’agissait de la première fois depuis plus de 100 ans qu’un ancien président est appelé à témoigner pour sa défense lors d’un procès, depuis Theodore Roosevelt, dans les années 1910.

Pendant quatre heures, entrecoupées d’une pause-déjeuner, le favori des républicains pour la prochaine présidentielle américaine du 5 novembre 2024, a alterné réponses longues, parfois argumentées, sur sa fortune qu’il est accusé d’avoir surévaluée de manière colossale pour séduire les banques, et invectives contre cette justice qui serait aux ordres de ses adversaires politiques.

«C’est fini?»

Bras croisés, il a fixé, tête un peu penchée, le procureur Kevin Wallace, qui l’assaillait de questions sur ses somptueuses résidences de Mar-a-Lago en Floride, Seven Springs dans la banlieue de New York, ses gratte-ciel de la Trump Tower et du 40 Wall Street dans la mégapole américaine.

Mais à plusieurs reprises, son tempérament volcanique a pris le dessus. Donald Trump est parti dans une longue tirade contre le procès, qui selon ses dires, serait une «ingérence électorale» menée par une «petite politicienne», la procureure générale Letitia James, et son juge, «très hostile».

«C’est fini?» l’a alors surpris Kevin Wallace, en s’adressant à lui comme à un enfant en colère. «C’est fini», a consenti le 45e président des États-Unis.

Magistrat quelque peu agacé

À sa droite, le juge Arthur Engoron, 74 ans, cheveux blancs légèrement ébouriffés, n’a pas été en reste, lors d’un procès qui sert aussi de ballon d’essai avant ceux qui attendent Donald Trump au pénal en 2024, notamment pour avoir tenté de renverser les résultats de la présidentielle de 2020.

Alors qu’il lui a demandé des réponses courtes, et «non des discours», un certain agacement et une ironie étaient perceptibles de la part du magistrat: «Nous ne sommes pas à un meeting politique.»

Au bout de quatre heures d’audition, Donald Trump n’a rien cédé, répétant encore et encore que les banques ont gagné de l’argent. «Vous n’avez pas de dossier», a-t-il lancé, provocateur, au procureur. Et au juge de rétorquer, non sans humour: «Mais c’est un disque rayé.»