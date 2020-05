États-Unis

Donald Trump «content» du retour de Kim Jong Un

Après trois semaines d'absence inexpliquée, le leader nord-coréen est réapparu en public vendredi.

Le président américain Donald Trump s'est dit samedi «content» de la réapparition publique du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et de le voir apparemment en bonne santé. «Je suis pour ma part content de voir qu'il est de retour et en bonne forme!», a écrit Donald Trump sur Twitter après la diffusion par les médias officiels nord-coréens d'images de Kim Jong Un, dont l'absence durant des semaines avait suscité des interrogations et des rumeurs.