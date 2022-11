Etats-Unis: Donald Trump devrait officialiser sa candidature pour 2024 mardi

États-Unis : Donald Trump devrait officialiser sa candidature pour 2024 mardi

«Le président Trump annoncera mardi qu’il est candidat à l’élection présidentielle. Et ce sera une annonce très professionnelle, très soignée», a déclaré son conseiller Jason Miller sur «War Room», le podcast de Steve Bannon, autre proche de Donald Trump. Le républicain de 76 ans juge que la question de sa candidature «ne se pose même pas», a expliqué M. Miller, disant lui avoir parlé plus tôt dans la journée.

«Allons-y»

«Bien sûr que je me présente. Je vais le faire, et je veux m’assurer que les gens savent que je suis gonflé à bloc et que nous devons remettre le pays sur les rails», lui aurait assuré Donald Trump. «Tout le monde sait que je vais me présenter, donc allons-y», aurait-il ajouté.