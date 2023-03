États-Unis: Donald Trump en meeting à Waco, ex-fief d’une secte

Quinze mille fans attendus

Un nouveau souffle?

Ce meeting offre surtout au républicain l’opportunité d’insuffler un nouveau souffle à sa campagne, qui ne jouit pour l’instant pas de la dynamique espérée, même si la plupart des sondages le donnent gagnant d’une primaire. Le milliardaire, qui continue contre vents et marées d’évoquer de supposées «fraudes» jamais prouvées à l’élection de 2020, a aussi vu une partie de la droite – et notamment ses riches donateurs – se tourner vers le nouveau champion de la droite dure, Ron DeSantis, 44 ans. Le gouverneur de Floride n’est pas encore officiellement lancé dans la course, mais sera incontestablement un de ses plus grands rivaux pour l’investiture républicaine en 2024.