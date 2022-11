Etats-Unis: Donald Trump en procès au civil pour fraude fiscale en octobre 2023

États-Unis : Donald Trump en procès au civil pour fraude fiscale en octobre 2023

Dans cette affaire, la procureure générale de l’État de New York, Letitia James, accuse le milliardaire républicain et ses enfants d’avoir «délibérément» manipulé les évaluations des actifs du groupe, -- qui regroupe clubs de golf, hôtels de luxe et d’autres propriétés -- pour obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques ou réduire ses impôts.