Quitte ou double pour 2024 : Donald Trump est attendu au tournant en Géorgie

Le président américain part en campagne dans le Sud du pays pour soutenir les candidats républicains à l’élection au Sénat. Un rendez-vous crucial, tant pour le parti à l’éléphant que pour l’actuel locataire de la Maison Blanche, qui songe déjà à 2024.

Ton inchangé

Discours très attendu

Mais l’équation est cette fois plus compliquée, le pari plus risqué. Quel sera le discours de ce président qui ne gouverne presque plus et a promis d’utiliser «125%» de son énergie à démontrer qu’il n’a pas perdu l’élection du 3 novembre? Parlera-t-il de ses griefs, ou de l’enjeu du Sénat? Dira-t-il «Tout est truqué!» ou «Allez voter!»?