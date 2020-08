États-Unis Donald Trump est «cruel» et «menteur», selon sa sœur

Ces propos de Maryanne Trump Barry proviennent d’un enregistrement secret réalisé par la nièce du président américain Donald Trump.

Maryanne Trump Barry s’en est notamment prise à la politique migratoire mise en place par le président, qui a conduit à la séparation d’enfants et de leurs parents à la frontière et à leur envoi en centres de détention. «Tout ce qu’il veut c’est plaire à sa base» électorale, selon ces enregistrements, que s’est procurés le quotidien américain. «Il n’a aucun principe. Aucun». «Ses fichus tweets et ses mensonges, oh mon Dieu», a-t-elle ajouté.