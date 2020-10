États-Unis : Donald Trump et Joe Biden en duel télévisé… à distance

Puisque Donald Trump a refusé de débattre virtuellement avec Joe Biden, les deux candidats s’exprimeront en même temps sur deux chaînes différentes, jeudi.

Donald Trump (gauche) et Joe Biden (droite), les deux candidats à l’élection présidentielle américaine.

Donald Trump et Joe Biden s’affrontent jeudi soir dans un étrange duel télévisé à distance, au moment où la campagne est de nouveau chamboulée par le coronavirus à 19 jours de l’élection présidentielle américaine. La candidate démocrate à la vice-présidence, Kamala Harris, a ainsi suspendu ses déplacements jusqu’à dimanche «dans un souci de prudence» en raison de cas de Covid-19 dans son entourage.

Quelques heures avant son entrée en scène, Donald Trump a donné le ton – agressif et moqueur – qu’il entend adopter. «J’aimerais pouvoir le regarder pour voir s’il pourra aller jusqu’au bout», a lancé le président de 74 ans, évoquant son adversaire de 77 ans qu’il affuble du surnom «Sleepy Joe». «NBC, ce sont les pires», a-t-il ajouté, moquant les journalistes de la chaîne. «Ils m’ont demandé et je me suis dit: Pourquoi pas une heure gratuite de télévision!» a-t-il ironisé.