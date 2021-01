États-Unis : Donald Trump et Mike Pence, front commun face aux démocrates

Le vice-président a rencontré le président au Bureau ovale lundi soir. Ils se sont engagés à poursuivre leur travail jusqu’à la fin de leur mandat.

Donald Trump et son vice-président Mike Pence se sont rencontrés lundi soir dans le Bureau ovale, affichant leur intention de faire – pour l’heure – front commun face aux démocrates qui réclament le départ immédiat du président.

Les deux hommes, dont c’était le premier face-à-face depuis leur désaccord et les violences de mercredi au Capitole, ont eu une «bonne conversation», a indiqué un responsable américain à la veille d’un déplacement de Donald Trump au Texas.

Pas de démission

Selon le même responsable, le président et son vice-président «ont réitéré que ceux qui avaient enfreint la loi et envahi le Capitole ne représentent pas le mouvement +America First+ soutenu par 75 millions d’Américains».