Le communiqué de la Maison-Blanche

Le président et la Première dame vont tous les deux bien à cette heure, et ils prévoient de rester chez eux à la Maison-Blanche durant leur convalescence.

L’équipe médicale de la Maison-Blanche et moi-même allons maintenir une surveillance étroite, et j’apprécie le soutien apporté par certains des plus grands professionnels médicaux et institutions du pays.