Donald Trump fait de son inculpation un argument de campagne

Malgré ses ennuis judiciaires, Donald Trump domine les sondages pour l’investiture républicaine et creuse même l’écart avec Ron DeSantis.

«Je n’ai jamais reçu autant de soutien», a assuré le milliardaire dans une publication en lettres capitales sur sa plateforme Truth Social. «Cette inculpation sans précédent d’un ancien président (qui a eu beaucoup de succès) et candidat favori, de loin, au sein du parti républicain et de l’élection pour 2024, a révélé au monde la corruption, le scandale et les défaillances qui ont eu lieu aux Etats-Unis ces trois dernières années», a poursuivi M. Trump.