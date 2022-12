États-Unis : Donald Trump fait monter la sauce dans une vidéo lunaire

Donald Trump n’a visiblement pas été échaudé par sa défaite à l’élection présidentielle de 2020 et son cuisant échec lors des midterms en novembre dernier. Malgré la montée en puissance de son potentiel rival Ron DeSantis et la baisse de sa cote de popularité au sein du parti républicain, le milliardaire a annoncé le 15 novembre qu’il se lançait à la reconquête de la Maison-Blanche. Et mercredi, Trump en a remis une couche via une vidéo dont lui seul a le secret.