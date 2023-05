Etats-Unis: Donald Trump fait son grand retour sur la chaîne CNN

Une victoire dans le New Hampshire garantirait à Donald Trump un élan précieux pour la suite de sa campagne.

Ce «town hall», un échange télévisé avec des électeurs du New Hampshire, sera sa première apparition médiatique depuis qu’il a été reconnu responsable d’agression sexuelle par un tribunal civil de New York. Avant l’émission, comme à son habitude, l’ancien présentateur de téléréalité a assuré le spectacle. «En route pour le New Hampshire. CNN, en direct, ce soir à 20h00», a-t-il lancé sur son réseau, Truth Social.