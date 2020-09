États-Unis : Donald Trump demande le renvoi d’une journaliste

Accusé d’avoir été dénigrant à l’égard de soldats américains morts au combat, le président américain a demandé le licenciement d’une journaliste qui a confirmé sur Twitter qu’il avait bien tenu ces propos.

Donald Trump a demandé le renvoi d’une journaliste de la chaîne prisée des conservateurs Fox News. Celle-ci a confirmé en partie ses propos «dénigrants» des soldats américains morts au combat, initialement rapportés dans le magazine The Atlantic.

«Jennifer Griffin devrait être virée pour ce genre de reportage. Elle ne nous a même pas appelés pour une réaction. Fox News c’est plus ce que c’était», a tweeté tard vendredi soir le président américain, remonté contré la chaîne – un temps son média de prédilection – et sa journaliste chargée des questions liées à la sécurité nationale, Jennifer Griffin.

«Crétins» et «losers»

Cette dernière, respectée dans les milieux journalistiques et politiques de Washington, a cherché à confirmer l’article de The Atlantic, qui expliquait que Donald Trump avait qualifié des soldats américains morts pendant la Première Guerre mondiale de «crétins» et de «losers».