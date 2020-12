États-Unis : Donald Trump gracie à nouveau plusieurs de ses alliés

Donald Trump s’est encore permis de gracier plusieurs de ses proches mercredi, dont le père de son gendre Jared Kushner et son ancien conseiller Roger Stone.

La Maison-Blanche a annoncé mercredi une nouvelle salve de grâces ou mesures de clémence par le président Donald Trump, qui bénéficiera notamment au père de son gendre et conseiller Jared Kushner.

Deux personnalités mises en cause dans l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection de 2016, Paul Manafort, ex-directeur de campagne de Donald Trump et son ancien conseiller Roger Stone, figurent aussi dans cette liste, communiquée par l’exécutif américain. En juillet dernier, le président républicain avait déjà commué la peine de Roger Stone, son ami de longue date, condamné pour avoir tenté d’influencer des témoins et pour avoir menti au Congrès dans le cadre de l’enquête russe.