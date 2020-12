États-Unis : Donald Trump gracie une quinzaine de personnes

Le président sortant a accordé une grâce complète à une quinzaine de personnes, impliquées dans l’affaire russe et dans le scandale Blackwater.

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi une quinzaine de grâces ou mesures de clémence, qui bénéficieront à deux personnalités mises en cause dans l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection de 2016 et à des individus impliqués dans le scandale de la société de sécurité privée Blackwater en Irak.

Ces mesures devraient déclencher de nouvelles controverses alors que le président républicain refuse d’admettre sa défaite à l’élection présidentielle du 3 novembre face à Joe Biden, mais doit quitter la Maison-Blanche le 20 janvier. La Maison-Blanche a annoncé mardi soir que le président sortant avait accordé une grâce complète à une quinzaine de personnes et commué partiellement ou complètement les peines de cinq autres.

Il avait coopéré avec les enquêteurs du procureur spécial Robert Mueller qui avait conduit deux années d’investigations sur une possible collusion entre la Russie et l’équipe Trump. L’enquête n’avait pas pu conclure à l’existence d’une entente entre Moscou et le milliardaire républicain. Papadopoulos avait purgé douze jours de prison. «La grâce d’aujourd’hui corrige le mal infligé à beaucoup de gens par Mueller», a déclaré la Maison-Blanche.