États-Unis : Donald Trump ne veut pas de changements pour les débats

Malgré le chaos qui a régné lors du premier débat avec Joe Biden mardi, le président américain n’est pas favorable à un changement des règles.

«J’ai largement gagné le débat, selon une compilation de sondages etc.», a-t-il lancé sur son réseau social préféré, sans autres explications sur le «et cætera». Sa porte-parole, Kayleigh McEnany, s’est montrée encore plus explicite, affirmant, dans une réponse chargée d’ironie, que les changements que le président accepterait seraient «un changement du modérateur et un changement du candidat démocrate».

«Un magnifique gâteau»

Malgré ses tentatives répétées, Chris Wallace, présentateur chevronné de Fox News, n’a pas pu empêcher le débat entre les deux candidats septuagénaires de virer au chaos, avec une avalanche d’invectives et de railleries. Il a fait l’objet de vives critiques de la part du président et son équipe, qui l’ont accusé de faire le jeu du candidat démocrate.

«J’imagine que je suis en débat avec vous, pas avec lui, mais cela ne me surprend pas», lui a lancé le président durant le débat. «Il travaille peut-être sur Fox mais il n’est pas conservateur, il n’est même pas centriste non plus», a surenchéri son fils, Donald Jr, à l’issue de l’exercice. Interrogé jeudi sur Fox News, Chris Wallace a fait part de sa vive déception, et de son exaspération, évoquant «des centaines d’heures de travail de préparation et de recherche pour avoir un débat charpenté, sur le fond».