Des républicains critiquent Trump après son inculpation historique

Donal Trump a comparu mardi devant un tribunal fédéral à Miami, une première pour un ancien président, pour avoir gardé des documents top secrets après son départ de la Maison-Blanche et avoir refusé de les restituer. Il a plaidé non coupable, ouvrant la voie à un procès potentiellement très dommageable pour sa campagne pour la présidentielle américaine de 2024.

«Je pense qu’il devrait abandonner» la course à la Maison-Blanche, a même déclaré l’ex-gouverneur de l’Arkansas et candidat à la primaire républicaine Asa Hutchinson sur ABC, estimant les allégations «sérieuses et disqualifiantes».