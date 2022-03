Etats-Unis – Donald Trump porte plainte contre Hillary Clinton

États-Unis : Donald Trump porte plainte contre Hillary Clinton

Donald Trump affirme qu’il a été accusé à tort de collusion avec la Russie avant l’élection de 2016 par Hillary Clinton et le Parti démocrate.

«Les actions menées dans le cadre de leur plan – falsifier des preuves, tromper les forces de l’ordre, et se servir de l’accès à des sources de données très sensibles – sont tellement scandaleuses, subversives et incendiaires que même les événements du Watergate font pâle figure en comparaison», poursuit la plainte, en référence au scandale ayant conduit à la démission du président américain Richard Nixon en 1974.

Un ancien espion britannique

Le milliardaire républicain avait soutenu à plusieurs reprises que le dossier Steele était «faux», et le New York Times avait établi qu’il n’existait pas de preuve corroborant nombre de ses affirmations. Un analyste russe, qui fut l’une des sources de Christopher Steele, a depuis été inculpé de faux témoignages aux États-Unis. Il est accusé d’avoir menti aux enquêteurs fédéraux travaillant sur l’affaire.

Pas de preuves

Donald Trump demande au moins 72 millions de dollars (67 millions de francs) en dommages et intérêts. Le procureur spécial Robert Mueller avait enquêté sur une possible ingérence russe dans la campagne de 2016, révélant plusieurs rencontres entre des Russes et des conseillers du candidat républicain. Mais il précisait n’avoir pas rassemblé de preuves d’un complot entre Moscou et son équipe de campagne.