États-Unis : Donald Trump porte plainte contre sa nièce et le «New York Times»

La plainte de 27 pages accuse trois journalistes du «New York Times» d’avoir mené «une vaste croisade pour obtenir des dossiers fiscaux confidentiels de Donald J. Trump».

Prix Pulitzer

Mary Trump, principale source

Mary Trump a révélé avoir été la principale source de l’enquête du New York Times, dans son livre paru en 2020 «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» («Trop et jamais assez» dans la version française).