Etats-Unis: Donald Trump porte plainte contre son ancien avocat Michael Cohen

Le milliardaire républicain accuse Michael Cohen d’avoir violé le secret professionnel et le contrat de confidentialité qui les unissait, et réclame 500 millions de dollars (environ 450 millions de francs) de dommages et intérêt. Dans sa plainte, déposée devant un tribunal fédéral situé en Floride, il assure que l’ancien avocat «l’a dénigré dans des livres, des podcasts et des déclarations publiques afin de gagner de l’argent et de la notoriété».