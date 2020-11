La liste des autres candidats à un pardon présidentiel est encore longue. Selon CNN , il est même possible que Donald Trump tente d’accorder cette faveur… à lui-même. À plusieurs reprises, le président américain a sondé ses collaborateurs sur la faisabilité d’une telle démarche, pour lui et les membres de sa famille. Il a également cherché à savoir s’il était possible de gracier quelqu’un de manière préventive.

«J’ai le droit absolu de me pardonner»

Pour l’heure, il semble que le milliardaire ne fera pas l’objet d’une enquête criminelle fédérale. Son procureur général, William Barr, a d’ores et déjà fait savoir qu’il appliquerait les directives du Ministère de la justice, qui empêchent un président en exercice d’être accusé d’un crime. Trump pourrait toutefois vouloir se pardonner lui-même d’avoir enfreint la loi électorale en 2016 en achetant le silence de femmes ayant déclaré avoir eu une liaison avec lui. Son ancien avocat, Michael Cohen, a d’ailleurs fait de la prison pour ces faits. Or, il s’agit là d’un crime d’État, et une éventuelle grâce présidentielle ne servirait à rien devant la Cour de l’État de New York, qui a Donald Trump dans le viseur.