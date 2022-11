Etats-Unis: Donald Trump prêt à se relancer dans la course à la Maison-Blanche

États-Unis : Donald Trump prêt à se relancer dans la course à la Maison-Blanche

Donald Trump a prédit que mardi pourrait bien être «une des journées les plus importantes de l’histoire» des États-Unis.

Et de trois: Donald Trump devrait annoncer, mardi, sa candidature à la présidentielle américaine de 2024, ignorant les appels d’une partie de son camp à se retirer du jeu après les piètres performances de ses poulains aux élections de mi-mandat.

Le milliardaire républicain a promis une «très grande annonce» depuis sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, en Floride, à 21 heures locales (3 h, mercredi en Suisse), dont la teneur ne suscite plus vraiment de suspense mais qui devrait néanmoins ravir ses millions de partisans.

L’homme d’affaires a prédit que mardi pourrait bien être «une des journées les plus importantes de l’histoire» des États-Unis. En milieu d’après-midi, une vingtaine de personnes se pressaient déjà devant la résidence de l’ancien président, brandissant des pancartes «Trump 2024». «Joe Biden est en train de foutre notre pays en l’air, il faut que Donald Trump revienne», espérait Daniel Thibault, 41 ans.

Pas de «vague géante»

Arrivé au pouvoir en novembre 2016 en créant la plus grande surprise politique moderne, Donald Trump avait bafoué tous les usages pendant sa présidence. Il avait quitté Washington dans le chaos après avoir échoué à se faire réélire face à Joe Biden, une défaite qu’il n’a jamais reconnue. Cette nouvelle candidature serait donc la troisième du septuagénaire à la Maison-Blanche.

Elle préfigure aussi un possible remake de la présidentielle de 2020: le président Biden a récemment réaffirmé son «intention» de briguer un second mandat, bien qu’il ait pris soin de repousser toute décision définitive à l’année prochaine. Les Républicains reprendront très probablement la Chambre des représentants aux démocrates, mais avec une majorité significativement plus faible que prévu.