Trump fustige une procureure «raciste» et un juge «voyou» à son procès civil pour fraudes

Donald Trump, accusé avec deux de ses fils d’avoir surévalué de milliards de dollars, dans les années 2010, leur patrimoine immobilier, s’en est pris lundi à un «simulacre» de justice incarnée par une procureure «raciste» et un juge «voyou».

Costume bleu marine, cravate bleu électrique, visage fermé, le corps légèrement voûté et la tête un peu rentrée dans les épaules, le milliardaire a passé sa première demi-journée flanqué de deux de ses avocats, Chris Kise et Alina Habba, assis en face du juge new-yorkais Arthur Engoron, qui va présider les débats pendant des semaines.

Un procès d’«arnaque» et de «simulacre»

En arrivant au Palais de justice de Manhattan, il a accusé devant une forêt de caméras la procureure en chef de l’État de New York, Letitia James, plaignante dans cette affaire et qui lui réclame 250 millions de dollars, d’être «raciste» et d’être un «spectacle d’horreur».

Il a qualifié ce procès au civil – un des premiers d’une longue série qui se poursuivra en 2024 – d’«arnaque» et de «simulacre». À la mi-journée, il est sorti du prétoire pour dénoncer devant la presse une «situation scandaleuse» et s’attaquer à un «juge voyou». À l’extérieur, une dizaine de partisans et d’opposants se font face, séparés par les forces de l’ordre.

«Fraudes répétées» pendant des années

Ce procès au civil, qui pourrait menacer l’empire économique de l’homme d’affaires, surtout son groupe familial Trump Organization, a commencé par des déclarations préliminaires des deux parties.

Côté Trump, Kise a défendu un «président (qui) a bâti l’un des empires immobiliers les plus prospères de la planète» et nié la moindre irrégularité comptable. Sa consœur Habba a martelé que son puissant client n’avait pas commis de «fraude» mais faisait de «l’immobilier». «Il ne s’agit pas d’un complot, mais de faire des affaires», a-t-elle plaidé.

Dans le camp d’en face, la première magistrate de l’État de New York, Letitia James, une élue afro-américaine du Parti démocrate et qui est l’équivalent de ministre locale de la Justice, a assuré devant la presse que la «justice allait prévaloir» et accusé le magnat de l’immobilier de «fraudes répétées» et d’avoir «triché» pendant des années.

Kevin Wallace, un des membres de son équipe, a réaffirmé que la fraude avait déjà été établie juridiquement et que les personnes visées par la plainte civile «avaient surévalué leurs actifs entre 812 millions et 2,2 milliards de dollars par an» de 2014 à 2021. Y compris, donc, quand Trump était à la Maison-Blanche (2017-2021).

L’homme politique de 77 ans ne sera pas condamné à de la prison dans cette affaire au civil. Mais son procès va offrir un avant-goût des échéances judiciaires susceptibles de perturber sa campagne pour l’investiture républicaine, lui qui rêve de retourner à la Maison-Blanche.