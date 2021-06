États-Unis : Donald Trump retrouve ses partisans, sur un air revanchard

L’ex-président américain retrouvera samedi soir ses partisans en liesse dans l’Ohio. Il s’agit de son premier grand meeting depuis son départ de la Maison-Blanche, organisé en soutien d’un candidat républicain au Congrès.

À Wellington, près de la ville industrielle de Cleveland, l’ex-président républicain apparaîtra vers 19h00 (23h00 GMT) sur scène devant ses supporteurs, dont certains campent déjà depuis plusieurs jours sur place. Casquettes Trump, stands avec des t-shirts et drapeaux à son effigie: la petite bourgade rappelle celles visitées par le milliardaire lors de ses deux campagnes présidentielles, en 2016 et 2020.

«De grandes foules attendues ce week-end pour le meeting Trump», a-t-il écrit mercredi, sans que son équipe n’ait encore révélé le nombre de tickets distribués. Et il a repris son slogan de campagne, remanié avec son célèbre sens de l’hyperbole… et ses majuscules: «MAKE AMERICA GREAT AGAIN, AGAIN!» («Rendre, encore, à l’Amérique sa grandeur!»).

«Le plus grand crime du siècle»

Encore influent

Banni des grands réseaux sociaux Twitter et Facebook après l’attaque, il reste, malgré ce silence forcé, très influent chez les républicains. Et a promis de jouer un grand rôle pour soutenir les candidats pro-Trump lors des élections clés de mi-mandat («midterms») de novembre 2022.

La perspective de la présidentielle de 2024

Pour l’élu démocrate Tim Ryan, qui représente l’Ohio à la Chambre, Donald Trump et ses meetings ne représentent pas une si grande menace électorale. «Il a encore le soutien d’un noyau dur», reconnaissait-il récemment dans des déclarations à l’AFP. «Je pense simplement que ses fans sont de plus en plus déconnectés du quotidien des citoyens ordinaires. Et cela se sent.»