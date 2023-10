Donald Trump rêve de casser la figure à Joe Biden

Le républicain s’est également comparé à Nelson Mandela. REUTERS

À un peu plus d’un an de l’élection présidentielle américaine, agendée au 5 novembre 2024, Donald Trump était de passage dans le New Hampshire, lundi. Favori de la primaire républicaine, l’ancien président était visiblement très en forme pour son meeting à Derry. Il a, en effet, enchaîné des sorties plus surréalistes les unes que les autres. Selon le Daily Beast, Trump a notamment assuré à ses supporters qu’ils n’auraient «pas besoin de voter» lors de la présidentielle. «Ne vous inquiétez pas pour le vote. On a plein de votes», a-t-il déclaré, encourageant plutôt ses partisans à «surveiller ces électeurs», c’est-à-dire ceux du camp démocrate.

Donald Trump, qui fait face à de nombreuses inculpations pénales et autres procès civils, s’est par ailleurs comparé à Nelson Mandela, emprisonné de 1964 à 1982 pour s’être opposé à l’apartheid en Afrique du Sud. «De vilaines choses arrivent, mais on garde le cap. Si vous voulez contester le résultat d’une élection, ils vous harcèlent», a déclaré celui qui n’a jamais reconnu la victoire de Joe Biden en 2020. «Mais nous n’avons pas peur (…). Je vais vous dire, ça ne me dérange pas d’être Nelson Mandela, parce que j’ai une raison de le faire. Nous devons sauver notre pays de ces fascistes, de ces fous auxquels nous avons affaire», a-t-il affirmé.

Le républicain ne s’est pas privé d’égratigner son grand rival, Joe Biden. Il est revenu sur une déclaration que le démocrate avait faite en 2018, lorsqu’il avait lancé que s’il s’était retrouvé au lycée avec lui, il aurait entraîné Trump «derrière la salle de gym et lui aurait cassé la gueule», à cause de son comportement avec les femmes. Lundi soir, le milliardaire a répondu: «J’en rêve. Vous savez ce que je ferais avec lui? Je le frapperais en plein dans ce faux nez. Il y aurait du plastique partout sur le sol», a-t-il gesticulé. Trump a ensuite provoqué l’hilarité parmi ses fans en imitant Biden et en faisant mine de le faire tomber en lui soufflant dessus.