Donald Trump scandalisé par les joueurs à genou

Le président américain n’apprécie pas que les joueurs et staffs de NBA s’agenouillent lors de l’hymne national, juste avant les matches, en soutien au mouvement Black Lives Matter.

Ainsi, les joueurs et membres des staffs ont pris l’habitude de s’agenouiller durant l’hymne national (entonné traditionnellement avant chaque rencontre). Un geste rendu célèbre par le footballeur américain Colin Kaepernick, qui l’a érigé en symbole de protestation contre les violences policières et les discriminations envers les Afro-Américains.

Toutefois, ce «rituel» ne plaît pas à Donald Trump. Interrogé sur le sujet par Fox News, chaîne dont il est proche, le président des États-Unis a livré un avis tranché: «Je pense que c’est honteux. Nous avons travaillé très dur avec eux pour essayer de nous ouvrir. Je les poussais à s’ouvrir. Et maintenant je vois tout le monde à genou pendant l’hymne. Ce n’est pas acceptable pour moi. Quand je vois des gens s’agenouiller pendant le match et manquer de respect à notre drapeau et à notre hymne national, ce que je fais personnellement, c’est éteindre la télévision.»

La réponse de LeBron James

Tête de gondole de la NBA, LeBron James n’a pas tardé à lui répondre. «Je ne pense pas que la communauté du basket soit triste de perdre un tel téléspectateur. La NBA va continuer sans qu'il nous regarde. Je crois que je peux parler au nom de tout ceux qui aiment le basket: on s'en fiche éperdument, a-t-il lancé après la défaite des Los Angeles Lakers face au Oklahoma Thunder, dans la nuit de mercredi à jeudi (86-105). Notre sport est dans une belle position et nous avons des fans dans le monde entier. Ils aiment et respectent ce que nous essayons d’apporter au jeu et savent ce qui est bien et ce qui est mal.»