États-Unis : Donald Trump se démultiplie pour relancer sa course à la Maison-Blanche

Deux mois et demi après s’être lancé dans la course à l’élection de 2024, l’ancien président américain quitte les salons dorés de sa résidence de Floride pour un déplacement qui ne doit rien au hasard.

«D’autres options»

Samedi dans la matinée, le septuagénaire se rendra à Salem, une petite ville du New Hampshire, où le parti républicain tient sa convention annuelle. Mais après avoir régné durant des années sur le «Grand Old Party», Donald Trump ne sera pas forcément en terrain conquis.

Si cet homme sera bien présent samedi à Salem - «c’est l’ancien président, donc on se doit de l’accueillir» - il se dit aussi «prêt à aller de l’avant et à envisager d’autres options» pour l’investiture républicaine. Même constat en Caroline du Sud, Etat bordé par l’Atlantique où Donald Trump dévoilera son équipe de campagne à 16H00 (21H00 GMT).

Donald Trump a aussi vu plusieurs de ses grands donateurs annoncer publiquement qu’ils ne soutiendraient pas sa candidature en 2024, au profit de Ron DeSantis – gouverneur de Floride et étoile montante du parti, mais lui non plus pas officiellement lancé dans la course.