États-Unis : Donald Trump s’en prend à Meghan Markle

Le président américain, qui n’a probablement pas apprécié les récentes critiques à son égard de Meghan Markle, a souhaité «bon courage» au prince Harry.

Dans un message vidéo diffusé mercredi sur ABC, à l’occasion de la publication de la liste des «100 personnalités» de l’hebdomadaire «Time», l’actrice et son mari ont, sans jamais citer Donald Trump, souligné combien le scrutin du 3 novembre était à leurs yeux crucial. «Tous les quatre ans, on nous dit: +C’est l’élection la plus importante de notre vie+. Mais celle-ci l’est vraiment. Lorsque nous votons, nos valeurs sont en jeu, nos voix se font entendre», a déclaré l’actrice métisse. «Il est crucial de rejeter les discours de haine, la désinformation et les attaques en ligne», a de son côté déclaré le prince Harry.