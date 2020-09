Etats-Unis : Donald Trump s’invite à Kenosha, ville meurtrie

Contre l’avis du gouverneur de la région, le président US se rendra mardi dans la ville qui s’est embrasée plusieurs nuits d’affilée après les tirs de la police sur l’Afro-américain Jacob Blake.

La famille de Jacob Blake, sur lequel la police a tiré à sept reprises, témoigne et appelle à l'apaisement. (Samedi 29 août 2020)

«Le président vient pour soutenir les Américains meurtris», a argumenté lundi soir la porte-parole de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany. Il devrait «rencontrer les forces de l’ordre locales, des propriétaires de commerces et il constatera les dégâts», a-t-elle ajouté.

Pas de rencontre avec la famille Blake

Ayant fait du rétablissement de «la loi et l’ordre» un mot d’ordre central de sa campagne de réélection, le président américain a indiqué lundi qu’il s’était entretenu avec le pasteur de la famille, «un homme merveilleux», mais que la famille avait requis la présence d’un avocat.

Nuits d’émeutes

A Kenosha, trois nuits d’émeutes avaient suivi les tirs contre Jacob Blake. Des voitures et des commerces ont été incendiés ou dégradés. La tension a culminé quand un jeune homme de 17 ans a tiré mardi au fusil semi-automatique, dans des circonstances floues, sur trois manifestants, faisant deux morts. Son arrestation mercredi a ramené un calme précaire dans la petite ville côtière du lac Michigan.

Le maire démocrate de Kenosha, John Antaramian, a également estimé que le «timing n’était pas le bon» pour la venue de Donald Trump. «Kenosha a besoin de paix et de panser ses plaies».

«Ils craquent»

«Vous avez vu la vidéo, il essayait de leur échapper, on dirait qu’il a trébuché et qu’ils l’ont attaqué de manière très violente», a-t-il assuré, reprenant la ligne de défense du jeune homme. «J’imagine qu’il était dans de mauvais draps et il aurait probablement été tué», a encore dit Donald Trump, alors que les éléments de l’enquête n’ont pas été rendus publics.