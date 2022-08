Etats-Unis : Donald Trump va être auditionné à New York sur ses pratiques fiscales

Le milliardaire républicain sera entendu par la procureure générale de la ville, dans le cadre de l’enquête sur des soupçons de fraude au sein de la Trump Organization.

La procureure générale n’a pas le pouvoir d’inculper Donald Trump mais elle peut engager des poursuites civiles. AFP

Donald Trump doit participer mercredi à une audition sous serment, à New York, dans le cadre de l’enquête civile menée sur des soupçons de fraudes financières au sein de la Trump Organization, a annoncé l’ex-président sur son réseau social.

Bras de fer juridique

«A New York ce soir. Je vois la procureure générale raciste de New York demain pour la poursuite de la plus grande chasse aux sorcières de l’histoire des Etats-Unis», a déclaré le républicain, mardi, sur sa plateforme Truth Social. «Ma formidable entreprise et moi-même sommes attaqués de toutes parts», a-t-il ajouté.

L’audition de l’ancien président par la procureure générale de New York Letitia James, qui est afro-américaine, avait été fixée dans un premier temps au 15 juillet mais avait été reportée après le décès de la première épouse de Donald Trump, Ivana. Le milliardaire et deux de ses enfants qui ont des responsabilités au sein du groupe, Donald Jr et Ivanka, ont été contraints de devoir témoigner sous serment par un juge de la Cour suprême de New York, après un long bras de fer juridique avec Letitia James qui a fait de ce dossier l’une de ses priorités.

La procureure générale de New York, Letitia James. Getty Images via AFP

L’enquête avait été ouverte en mars 2019 après le témoignage explosif au Congrès américain d’un des anciens avocats personnels de Donald Trump, Michael Cohen, faisant état d’évaluations frauduleuses, à la hausse ou à la baisse, d’actifs au sein de la Trump Organization, pour décrocher des prêts, obtenir des réductions d’impôts ou de meilleures indemnisations d’assurances.

«Chasse aux sorcières»

En janvier, Letitia James avait assuré avoir «mis au jour des preuves importantes qui font penser que Donald Trump et la Trump Organization ont faussement et frauduleusement valorisé nombre d’actifs», notamment des golfs ou le triplex personnel du milliardaire américain, situé dans la Trump Tower à New York. Des soupçons réfutés par les avocats de Donald Trump, pour qui Letitia James, une démocrate, mène une «chasse aux sorcières» politique.

La procureure générale n’a pas le pouvoir d’inculper Donald Trump mais elle peut engager des poursuites civiles et notamment réclamer des réparations financières. Les faits présumés font aussi l’objet d’une enquête, pénale cette fois, menée par le procureur de Manhattan Alvin Bragg. Cette audition survient deux jours après une perquisition spectaculaire du domicile de Donald Trump en Floride par le FBI.

Trump suggère que le FBI pourrait avoir «placé» des preuves lors de la perquisition à Mar-a-Lago Donald Trump a suggéré mercredi sur son réseau social que la police fédérale (FBI) pourrait avoir «placé» des preuves contre lui, s’insurgeant contre le fait que personne ne pouvait s’approcher des endroits perquisitionnés de son domicile de Floride, en début de semaine. «Le FBI et les autres agents du gouvernement fédéral n’ont laissé personne, pas même mes avocats, s’approcher des zones qui ont été fouillées et examinées pendant la perquisition à Mar-a-Lago», s’est plaint le républicain sur sa plateforme Truth Social. «Ils ont demandé à tout le monde de quitter les lieux, ils voulaient être seuls, sans témoin pour voir ce qu’ils faisaient, prenaient ou, ce que je n’espère pas, «plaçaient»», a-t-il accusé, sans étayer ses propos. «Pourquoi ont-ils fortement insisté pour que personne ne les observe, et faire sortir tout le monde?», a insisté Donald Trump.