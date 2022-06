Emeutes du 6 janvier 2021: Donald Trump voulait prendre le volant pour aller au Capitole

Émeutes du 6 janvier 2021 : Donald Trump voulait prendre le volant pour aller au Capitole

Pour protester contre l’élection de Joe Biden, l’ex-président des États-Unis voulait rejoindre ses supporters qui marchaient sur le Congrès, à Washington, le 6 janvier 2021. Quitte à emprunter une limousine.

Getty Images via AFP

«Ce soir-là, je me souviens avoir ressenti pour la première fois de la peur et de la crainte vis-à-vis de ce qui pourrait se passer le 6 janvier» 2021, a confié cette femme, qui a pris ses distances avec la nébuleuse Trump, au point de changer récemment d’avocat.

«Le chef de cabinet n’a presque pas réagi»

Lorsque la violence a éclaté au Capitole, le chef de cabinet de Donald Trump «n’a presque pas réagi», a déclaré Cassidy Hutchinson devant la commission d’enquête parlementaire, des propos diffusés en direct sur de nombreuses chaînes du pays. Ces neuf élus – sept démocrates et deux républicains rejetés par leur parti – déroulent, depuis mi-juin, lors d’auditions publiques, un récit plaçant Donald Trump et son entourage au cœur d’une «tentative de coup d’État». Vidéos et témoignages à l’appui, ils détaillent méticuleusement les pressions exercées de toutes parts par le milliardaire pour se maintenir au pouvoir, jusqu’à l’assaut du Capitole par ses partisans, le 6 janvier 2021.