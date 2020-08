il y a 31min

Football

Donetsk-Brésil, la connexion gagnante

Le club ukrainien a un historique incroyable de recrutement au pays du «Football Samba». Et l’histoire d’amour continue.

de Robin Carrel, Gelsenkirchen

Fernandinho, aujourd’hui à Manchester City, est une des têtes de pont des Brésiliens du Donbass. KEYSTONE

Il y a onze ans, sous la houlette du savoureux coach roumain Mircea Lucescu, le Shakhtar Donetsk remportait la Coupe de l’UEFA dernière du nom face au Werder Brême (2-1), après les prolongations. Les buts ont été inscrits par Luiz Adriano à la 25e et Jadson à la 97e. Sur la pelouse d’Istanbul, ce soir-là, ils étaient aidés dans l’animation offensive par Fernandinho, Willian et Ilsinho. La moitié des joueurs de champ du vainqueur de la «C3» était donc Brésilienne.

Fernandinho est ensuite devenu le «taulier» du Manchester City de Pep Guardiola, Willian vient de passer six ans à Chelsea et va signer pour trois saisons à Arsenal, Luiz Adriano est passé furtivement par le Milan AC, tandis que les deux autres sont rentrés empiler les buts au pays. Cette réussite avec des joueurs «auriverde» fait donc depuis des lustres le bonheur du club du Donbass et ce n’est pas près de s’arrêter. En tout, 31 joueurs brésiliens ont évolué à 3410 reprises pour le Shakhtar, pour un total de 729 buts. Ça vous pose une connexion.

Brandao en tête de pont

Au cours de cette saison interminable, qui verra le Shakhtar affronter le FC Bâle mardi soir à 21 heures à Gelsenkirchen, le club ukrainien a misé avec succès sur la même recette toute simple, à base de cuisine interne ukraino-brésilienne. Ils sont, en effet, la bagatelle de 12 joueurs venus de ce pays d’Amérique du Sud à avoir enfilé le maillot orange des «Miniers» au cours de l’exercice 2019/2020, contre seize Ukrainiens, un Argentin, un Israélien, un Géorgien et... c’est tout. Ajoutez-y les passages marquants de Brandao, Elano, Bernard, Alex Teixeira, Fred ou Matuzalem et il y a largement de quoi valider le surnom de «colonie brésilienne» aujourd’hui admis.

Ça va sans doute faire rire les fans de l’Olympique de Marseille qui passent par ici, mais l’histoire d’amour a commencé un peu par hasard en 2002 avec cet avant-centre un peu frustre, un attaquant au style que l’on peut qualifier de «rugueux». Il ne s’agissait alors pas d’une réelle volonté de miser sur du vert et jaune. La révolution sera le fait de Mircea Lucescu, parfait lusophone, juste deux ans plus tard. La légende roumaine a été placée là par le président Rinat Akhmetov pour rivaliser avec le Dynamo Kiev et il fera encore mieux que ça, avec un credo simple: des Ukrainiens derrière et des Brésiliens devant.

Les arrivées qui suivront seront des succès. Les Ukrainiens remportent la dernière Coupe de l’UEFA – devenue Europa League depuis – et le cercle vertueux se met en marche. Les stars sont venues à prix d’or, mais ont été vendu à prix de platine. Fred est parti à Manchester United contre un chèque de 59 millions d’euros, Alex Teixeira a signé à Jiangsu en Chine pour 50 millions, Fernandinho a rejoint Manchester City pour 40 millions, Willian s’est envolé pour Chelsea contre 35,5 millions et Douglas Costa a coûté 30 millions au Bayern Munich.

La ville de Kiev rassure

Ceux qui sont restés? Ils permettent aux petits nouveaux de s’acclimater au plus vite, dans une région où il fait en moyenne -4° en hiver. Cette recette permet aux grands espoirs de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife ou Sao Paulo de savoir que cet endroit est une porte d’entrée idéale vers l’Europe et ils rechignent ainsi beaucoup moins à y poser leurs valises. La greffe prend souvent, à tel point que des éléments actuels comme Marlos ou Junior Moraes ont été naturalisés ukrainiens. Fernandinho, capitaine à City, parlait très bien l’Ukrainien avant de partir pour l’Angleterre et portait aussi régulièrement le brassard.

Ces dernières années, la guerre au Donbass a certes effrayé certains d’entre eux. Douglas Costa et Alex Teixeira avaient même refusé de rentrer dans leur club pendant cette période trouble. Les choses se sont un peu calmées depuis, l’équipe joue «à domicile» à Kharkov, s’entraîne à Kiev – où il joue la «C1» - et certains des plus sûrs espoirs venus de l’autre côté de l’Atlantique ont de nouveau choisi le Shakhtar pour découvrir le football européen.