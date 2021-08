Football : Donnarumma: «La concurrence avec Keylor Navas est excitante»

Le gardien italien, arrivé au PSG en provenance de l’AC Milan, n’a pas peur du challenge qu’il s’est fixé: «J’ai ressenti le besoin de nouveaux espaces et d’une nouvelle réalité.»

«Je resterai toujours un supporter du club, ajoute-t-il. Huit ans ne s’oublient pas, mais j’avais besoin de changer pour grandir, pour m’améliorer et devenir plus fort. J’ai ressenti le besoin de nouveaux espaces et d’une nouvelle réalité.»