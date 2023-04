Elections à Genève: Donné pour mort au Parlement, le MCG crée la surprise

Parmi les surprises du scrutin de ce dimanche, la montée en puissance du MCG au Parlement figure en bonne position. Alors que les experts annonçaient la disparition du parti de droite, celui-ci a déjoué les pronostics, raflant 14 sièges, soit trois de plus que lors de la précédente législature. La formation arrive ainsi quatrième, derrière le PLR, les Socialistes et les Verts. «Le MCG est imprévisible. Ca fait partie de son ADN», s’est réjoui son président, François Baertschi.

Moins de violence, plus de concert

Pour lui pas de doute, ce nouvel élan est lié à un changement de pratique. «Il fut une époque où nous étions ultra violents. Maintenant, nous essayons d’être concrets et précis et ça, c’est apprécié.» Pour le conseiller d’Etat sortant, Mauro Poggia, le MCG a su tirer son épingle du jeu car «il s’est préoccupé de sujets qui sont une réalité pour la population. Beaucoup de gens souffrent encore de la concurrence sur le marché de l’emploi.» Le magistrat, qui ne se représente pas au Conseil d’Etat, a enregistré le 11e meilleur score provisoire au Parlement, avec plus de 15’000 voix.

Forte présence sur le terrain

Un vote de protestation

«En période de crise, les solutions les plus simples, celles où rien ne change, sont les plus rassurantes. C’est un vote de peur, car on ne veut pas que les choses bougent», regrette la représentante de Ensemble à Gauche, SolidaritéS, DAL et Parti du Travail. «De manière générale, on a eu un vote de protestation, qui a profité à la fois au MCG, à l’UDC et à la liste de Pierre Maudet», confirme le politologue de l’Université de Genève, Pascal Sciarini.