LinkedIn : Données de 92% des utilisateurs en vente en ligne

Un pirate a exploité une faille du réseau social professionnel et mis en vente les informations de 700 millions d’utilisateurs sur le dark web.

Ces données ont été mises en vente le 22 juin dernier sur le dark web, rapporte le site RestorePrivacy. Ce dernier a examiné un échantillon de données appartenant à un million d’utilisateurs publié par le pirate et a déterminé qu’elles étaient authentiques et liées à des membres réels. Elles sont de plus à jour, puisque les échantillons datent de 2020 et 2021.