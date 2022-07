Zurich : Données de patients Covid accessibles à des employés licenciés

Même après leur licenciement, les employés d’une société mandatée pour le suivi des cas de coronavirus avaient encore accès à des centaines de milliers de données de tests et de maladies.

Les données Covid de 950’000 Zurichoises et Zurichois qui ont été testés positifs ou mis en quarantaine au cours de la pandémie étaient toujours consultables et téléchargeables par les ex-employés, selon les recherches du «Tages-Anzeiger». Trois mois après que le canton a mis fin au suivi des contacts et que la société de traçage JDMT a licencié ses employés, les données étaient toujours disponibles. Fin juin, les comptes utilisateurs de plus de 600 traceurs étaient toujours actifs.