«Prime au vaccin» : Donner 1000 francs à tout ceux qui se font vacciner?

Pour inciter la population à se vacciner contre le coronavirus, un professeur d’économie propose de donner un billet violet à chaque personne qui tend son bras. L’OFSP mise plutôt sur l’information.

«Les antivaccins doivent assumer»

Et soulignait au passage que «les antivaccins doivent assumer. Ils ne peuvent pas, telles des bombes bactériologiques, se balader où ils veulent et contaminer des gens qui n’ont rien demandé».

Informer avant tout

Président de la commission fédérale pour les vaccinations (CFV), le médecin Christoph Berger se dit peu convaincu par la méthode de la carotte et du bâton. «Le plus important à présent, c’est d’informer la population. La campagne de vaccination vient de débuter et les gens ont besoin de temps pour réfléchir à la question et prendre leur décision».