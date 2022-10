Après un accouchement: Donner le congé maternité au père si la mère meurt sera bientôt réalité

Le cas, heureusement, est rare, mais difficile: celui où une mère meurt juste après avoir donné la vie. Jusqu’à il y a peu, le père n’avait alors droit à aucun congé particulier octroyé par la loi. Depuis l’an dernier, il a deux semaines de congé paternité, et c’est tout. Les choses changeront bientôt. Mercredi, le Conseil fédéral s’est déclaré favorable à une solution proposée par le parlement et face à laquelle aucun obstacle ne semble plus s’opposer: octroyer le congé maternité au père.

Ces dramatiques cas ne concernent qu’environ cinq familles par année. Entre 2005 et 2021, on dénombre cinq décès de femmes suite à une grossesse ou un accouchement, en moyenne, sur 82’000 naissances annuelles. Même en ajoutant les cas où c’est le père qui décède, les conséquences financières pour les assurances pour pertes de gain seront faibles. «Les coûts sont estimés à environ 120’000 francs en 2024, dont 80’000 francs pour le congé concédé au père survivant et 40’000 francs pour le congé en faveur de la mère survivante», écrit le Conseil fédéral.

Il reste encore à trancher un seul désaccord. Est-ce que les pères auront droit au congé maternité en plus du congé paternité ou à la place de celui-ci? Le Conseil fédéral plaide ici pour la solution la plus généreuse. «Conformément à la proposition de la minorité de la commission, le Conseil fédéral est favorable à la conservation du droit à deux semaines de congé de paternité, à prendre de manière flexible», dit-il. Car le projet actuel prévoit de ne pas additionner les congés et, en plus, de déduire les deux semaines de congé paternité s’il a déjà été pris et de ne donner donc que douze semaines au père.