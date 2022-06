Suisse : Donner «une seconde chance» aux personnes surendettées

Un projet de modification de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite a été mis en consultation par le gouvernement. Il veut faciliter la sortie du surendettement.

«Les personnes physiques qui sont dans l’incapacité de rembourser leurs dettes par elles-mêmes n’ont guère de perspectives de pouvoir à nouveau, un jour, vivre sans dettes et disposer de plus que du minimum vital prévu par le droit des poursuites», rappelle le Conseil fédéral dans un communiqué. Cela nuit non seulement aux personnes concernées, à leurs proches mais aussi à la société «du fait de la mise à contribution des services sociaux et du système de santé, ou de recettes fiscales manquantes», poursuit-il.