Environnement : Donner une valeur économique à la nature pour mieux la protéger?

Et si les bienfaits de la nature avaient une valeur marchande? C’est ce que proposent des ONG et des économistes pour mieux protéger l’environnement.

Face aux ravages causés par les activités humaines sur la nature, comment mieux la protéger? Des économistes, des institutions et des ONG défendent l’idée de donner une valeur économique aux services qu’elle nous rend, mais l’exercice est compliqué et ne fait pas l’unanimité.

À partir de vendredi et jusqu’au 11 septembre, se tient le congrès de l’ Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) à Marseille. Parmi les nombreux sujets sur la table, la modification des pratiques économiques actuelles.

«Vraie reconnaissance d’estimer la nature»

Des conservateurs de la nature et des économistes plaident pour donner une valeur aux services rendus par les écosystèmes – eau potable, air de bonne qualité, pollinisation, absorption du CO2 par les forêts et les océans, diversité génétique -, partant du principe que des ressources gratuites et vues comme renouvelables à l’infini sont mal protégées.