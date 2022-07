Donneur de sperme australien en tournée d’insémination

Ce week-end, Adam Hooper, le plus célèbre donneur de sperme d’Australie s’envolera de Perth, où il vit, pour Brisbane, ville de la côte est située à plus de 4300 km de son domicile. Il ne s’agit pas d’un voyage d’agrément pour cet Australien âgé de 37 ans, mais d’une mission qu’il s’est fixée et qu’il remplit depuis 2015. Durant son séjour de dix jours à l’autre bout du pays, il donnera sa semence à des femmes qui l’ont contacté sur son groupe Facebook, Sperm Donation Australia (près de 15’000 membres)*. Il espère qu’il en résultera au moins quatre naissances.