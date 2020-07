«Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort»

veni vidi 19.07.2020 à 07:02

Étant en voyage en Turquie, je peux vous dire que chez nous on est des gros rigolos... Ici c'est prise de température avant de rentrer dans les grands centres commerciaux et port du masque obligatoire, pareil dans les restaurants prise de température et distance, couverts emballés et sel poivre en sachet individuel et menus sur le téléphone, 90% des gens portent des masques dans la rue. Franchement à Genève on est des nullos.