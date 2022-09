Russie : «Donnez-nous une turbine et nous relancerons Nord Stream»

Le président russe Vladimir Poutine a démenti mercredi que Moscou utilise l’énergie comme une «arme» contre l’Europe, quelques jours après l’arrêt des livraisons de gaz russe via le gazoduc Nord Stream. Les Occidentaux «disent que la Russie utilise l’énergie comme une arme. Encore un non-sens! Quelle arme utilisons-nous? Nous fournissons autant que nécessaire selon les demandes faites» par les pays importateurs, a déclaré Vladimir Poutine lors d’un forum économique à Vladivostok (Extrême-Orient russe). «Donnez-nous une turbine et demain nous relancerons Nord Stream», a lancé le président russe devant des dirigeants économiques et politiques asiatiques.